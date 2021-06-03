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السعودية.. ضبط 29 شخصا مصابا بكورونا انتهكوا الحجر المفروض عليهم

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط 29 شخصا مصابا بكورونا انتهكوا الحجر المفروض عليهم
Reuters
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أعلنت السلطات السعودية ضبط 29 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في منطقة القصيم، بعد مخالفتهم قيود العزل والحجر الصحي الخاضعين لها.

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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بدر السحيباني، إنه "بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 29 شخصا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

المصدر: "عكاظ"

 

 

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