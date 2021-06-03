تصحيح: السفير السوري: بشار الأسد سبق أن أصيب بكوفيد-19 ولا يتحتاج إلى التطعيم

أوضحت السفارة السورية لوكالة "إنترفاكس" أن السفير رياض حداد قال في تصريحات سابقة لها إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يحتاج إلى التطعيم ضد فيروس مكورونا كونه قد أصيب بمرض كوفيد-19.

وفي تصحيح لخبر سابق، نقلت الوكالة عن حداد قوله إن لدى الرئيس السوري مستوى عال من الأجسام المضادة بعد تعافيه من المرض، الذي تعرض له في مارس الماضي.

وفي وقت سابق ساقت الوكالة تصريحات لحداد ذكر فيه أن الأسد قد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وأضاف السفير أنه تم تسليم الدفعة الأولى من "سبوتنيك V" إلى سوريا، وقال: "سبوتنيك V" أصبح موجودا بالفعل في سوريا. وتم استخدام الدفعة الأولى من اللقاح لتطعيم الأطباء وكبار المسؤولين في البلاد. هذه المرحلة انتهت ويجري حاليا تطعيم عامة المواطنين".

وأشار حداد إلى أنه لم يستطع أن يذكر على وجه الدقة كمية اللقاح التي تم توريدها لسوريا.

وكانت سوريا قد أجازت الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" في 22 فبراير الماضي.

المصدر: إنترفاكس