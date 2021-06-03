سفير الهند لدى الإمارات: العلاقات الإسرائيلية الإماراتية قربت بين نيودلهي وتل أبيب

صرح السفير الهندي لدى الإمارات فابان كابور، بأن "اتفاقيات إبراهيم" أدت إلى تعزيز العلاقات بين نيودلهي وتل أبيب ودبي.

وقال السفير في تصريحات لصحيفة "جيروساليم بوست" على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للاستثمار في دبي الأربعاء، إن "العلاقات الجديدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تساعد في تحسين العلاقات بين البلدين والهند".

وأضاف: "نحن محظوظون لأن تكون لدينا شراكة استراتيجية ليس فقط مع إسرائيل ولكن مع الإمارات أيضا.. الهند تعمل عن كثب مع إسرائيل في مجالات الغذاء والزراعة والمياه"، وأكد على أن "لدى الإمارات الكثير لتتعلمه من إسرائيل، في مجالات الغذاء والرعاية الصحية، وخاصة الأجهزة الطبية".

وتطرق كابور إلى العلاقات المتنامية بين بلاده والإمارات، خصوصا خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف الرحلات التجارية بينهما، وقال: "ستستمر الصادرات، بما في ذلك المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "الإمارات أرسلت ممرضات وأطباء إلى الهند، وبالمقابل أرسلت بلاده معدات طبية إلى الإمارات".

المصدر: i24News