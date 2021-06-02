 
مباشر

مستشار السيسي: عدد الإصابات بالفطر الأسود في مصر قليل والعلاج موجود

أخبار العالم العربي

مستشار السيسي: عدد الإصابات بالفطر الأسود في مصر قليل والعلاج موجود
مكتب مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين
مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjf1

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود في مصر قليل، مشددا على أن العلاج من المرض موجود.

إقرأ المزيد
مصر تصدر بيانا هاما بشأن الفطر الأسود
مصر تصدر بيانا هاما بشأن الفطر الأسود

وقال تاج الدين، في حديث لقناة "إم بي سي مصر"، إن الفيروسات نوع من أنواع الجراثيم التي تسبب الأمراض وهناك بكتيريا تصيب الجسم، والفطريات من الأمراض التي تصيب الإنسان.

وأضاف تاج الدين: :"الفطريات تعتبر أحد مسببات الأمراض ومتواجدة منذ فترات طويلة والفطريات انواع كثيرة جدا، وما يسمى الفطر الأسود معروف ومتواجد في كل بلاد العالم".

وأوضح أن "الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان إلى إنسان ولكنه يصيب من يعاني من نقص كبير في المناعة وفي مرضى حالات السكر الشديدة ومرضى الأورام". 

وأردف: "عندما انتشر فيروس كورونا بشدة في الهند وانتشار مرض السكر في الهند أدى إلى انتشار حالات الإصابة بالفطر الأسود".

وشدد المسؤول الصحي على أن "عدد الحالات التي تعالج وتم تشخيصها بأنها مصابة بالفطر الأسود في مصر قليلة والعلاج متواجد والأدوية متوفرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا