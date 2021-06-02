مستشار السيسي: عدد الإصابات بالفطر الأسود في مصر قليل والعلاج موجود

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود في مصر قليل، مشددا على أن العلاج من المرض موجود.

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وقال تاج الدين، في حديث لقناة "إم بي سي مصر"، إن الفيروسات نوع من أنواع الجراثيم التي تسبب الأمراض وهناك بكتيريا تصيب الجسم، والفطريات من الأمراض التي تصيب الإنسان.

وأضاف تاج الدين: :"الفطريات تعتبر أحد مسببات الأمراض ومتواجدة منذ فترات طويلة والفطريات انواع كثيرة جدا، وما يسمى الفطر الأسود معروف ومتواجد في كل بلاد العالم".

وأوضح أن "الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان إلى إنسان ولكنه يصيب من يعاني من نقص كبير في المناعة وفي مرضى حالات السكر الشديدة ومرضى الأورام".

وأردف: "عندما انتشر فيروس كورونا بشدة في الهند وانتشار مرض السكر في الهند أدى إلى انتشار حالات الإصابة بالفطر الأسود".

وشدد المسؤول الصحي على أن "عدد الحالات التي تعالج وتم تشخيصها بأنها مصابة بالفطر الأسود في مصر قليلة والعلاج متواجد والأدوية متوفرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية