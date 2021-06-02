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مفتي دولة خليجية يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية

أخبار العالم العربي

مفتي دولة خليجية يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية
Reuters AMIR COHEN
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وجه مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي رسالة إلى الفصائل الفلسطينية، مؤكدا فيها أن "نصرهم الأخير كان له أثر كبير على إسرائيل، وعلى أوليائها الذين في قلوبهم مرض".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الخليلي: "قد كان للنصر العزيز والفتح المبين في مواجهةِ المقاومةِ الإسلامية للعدو المحتل أثر كبير عليه وعلى أوليائه الذين في قلوبِهم مرض".

وأضاف: "لذلك يسعون جميعا إلى إجهاضِ هذا النصر بإثارة الشقاق والخلاف والتحزب في صفوف المقاومة ومن يساندها من المؤمنين".

المصدر: "الشبيبة"

 

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