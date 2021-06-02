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فيديو.. شاهد زعيم "البوليساريو" على جهاز الأوكسجين خلال زيارة تبون له في الجزائر

أخبار العالم العربي

فيديو.. شاهد زعيم
رئاسة الجمهورية الجزائرية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء زيارته لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي
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نشرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، الذي يخضع للعلاج في مستشفى بالعاصمة الجزائرية.

وظهر غالي في الفيديو مستعينا بجهاز تنفس أثناء تبادله أطراف الحديث مع تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة.

وأوضح تبون خلال الزيارة أن "الجزائر لم تتخل يوما عن قضايا الحق منذ استقلالها"، وأضاف مخاطبا غالي: "لقد أعطيتم صورة للعالم أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية الحق والقانون".

من جهته، أكد غالي أن صحته "في تطور إيجابي" بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سأعود للميدان قريبا".

المصدر: RT

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