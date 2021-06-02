فيديو.. شاهد زعيم "البوليساريو" على جهاز الأوكسجين خلال زيارة تبون له في الجزائر

نشرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، الذي يخضع للعلاج في مستشفى بالعاصمة الجزائرية.

وظهر غالي في الفيديو مستعينا بجهاز تنفس أثناء تبادله أطراف الحديث مع تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة.

وأوضح تبون خلال الزيارة أن "الجزائر لم تتخل يوما عن قضايا الحق منذ استقلالها"، وأضاف مخاطبا غالي: "لقد أعطيتم صورة للعالم أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية الحق والقانون".

من جهته، أكد غالي أن صحته "في تطور إيجابي" بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سأعود للميدان قريبا".

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⭕زيارة خاصة من طرف رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد #تبون رفقة الفريق سعيد #شنقريحة للرئيس الجمهورية #إبراهيم_غالي للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.#تحيا_الجزائر#البوليساريو_تنتصر — said (@said_rasd10) June 2, 2021

المصدر: RT