مسؤولو الـ"أونروا" يستدعون مدير عمليات الوكالة في غزة بعد تصريحاته عن القصف الإسرائيلي

استدعى مديرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في القدس اليوم الأربعاء ماتياس شمالي، مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة للتشاور.

وجاء الاستدعاء بعد أن أغضبت تصريحاته بشأن النزاع الذي نشب الشهر الماضي الفلسطينيين، إذ قالوا إنها منحازة لإسرائيل.

وخرجت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية ضد تصريحات شمالي التي أدلى بها في مقابلة مع قناة "إن 12" الإسرائيلية في 22 مايو، وقال فيها إن ضربات إسرائيل الجوية كانت "دقيقة".

ووصفت حركة "حماس" مدير عمليات "أونروا" في غزة بعد تلك التصريحات بأنه أصبح "ناطقا باسم جيش الاحتلال".

وقالت في بيان: "برر السيد شمالي استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه".

واعتذر شمالي عن تصريحاته التي علق فيها على مدى شراسة الضربات الجوية، وقال "الدقة كانت موجودة لكن كانت هناك خسائر غير مقبولة ولا محتملة للأرواح في صفوف المدنيين".

وفي بيان صدر في 25 مايو، قال شمالي في اعتذاره "ليس هناك مبرر أيا كان لقتل المدنيين... الدقة العسكرية والتطور ليسا أبدا من مبررات الحرب".

المصدر: "رويترز"