العراق.. الحكم بالحبس 8 سنوات بحق نائب مدير مطار النجف الدولي السابق

أعلن مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، صدور حكم بالحبس 8 سنوات بحق نائب مدير مطار النجف السابق بتهمة "فساد".

وقال المصدر لـRT، إن "الحكم على نائب مدير مطار النجف السابق جواد الكرعاوي، جاء بناء على تهم فساد أثبتتها تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة".

وأضاف، أن "الكرعاوي اتهم بقضيتين، تتعلق الأولى بجريمة الرشوة بعقد استثمار مطار النجف، وحكم عليه بأربع سنوات".

وأشار المصدر إلى أن "الحكم الثاني الذي كان بأربع سنوات أيضا، جاء بعد إدانته عن قضية عقد المدرج الجديد في المطار".

المصدر: RT