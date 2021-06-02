"الصحة الكويتية" تمنح ترخيصا لاستخدام عقار "سوتروفيماب" المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" لعلاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة، مضيفة بذلك خيارا علاجيا جديدا لمرض فيروس كورونا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، الدكتور عبد الله البدر اليوم، إن دواء "سوتروفيماب" يعتبر من فئة أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ويستخدم لعلاج حالات كورونا الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال.

وأشار إلى أن الدواء لا يستخدم لمرضى كورونا الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب إصابتهم بالفيروس.

ولفت إلى أن المديرة العامة لشركة "جي إس كي" المصنعة للدواء في منطقة الخليج، جيزم أكالين، أكدت للوزارة أن "سوتروفيماب" سوف يثبت أنه أحد الحلول العلاجية المبتكرة والفعالة في مجموعة أدوات الوقاية والعلاج المستخدمة في الكويت.

وأوضح البدر أن الدراسات السريرية لدواء "سوتروفيماب" أظهرت نتائج إيجابية، حيث خفض من حالات دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 85 في المئة.

المصدر: "القبس"