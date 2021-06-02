تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب إلى 15 يونيو

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده يوم 8 يونيو في الدوحة، تأجل بناء على طلب من قطر لمدة أسبوع.

وقال: "حسب طلب قطر تقرر تأجيل الاجتماع لأسبوع واحد، على أن يعقد يوم 15 من الشهر الجاري، وأن الترتيبات بدأت بالنسبة لذلك".

وفي تصريحات سابق، قال زكي: "الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية".

وأضاف: "صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية".

ناصر حاتم

المصدر: RT + وكالات