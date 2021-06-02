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الأردن.. أمن الدولة تصدر "قرار ظن" بحق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن آل هاشم

أخبار العالم العربي

الأردن.. أمن الدولة تصدر
Reuters
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أفادت وكالة "بترا" الأردنية اليوم بأنه تم تحويل رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، ورجل الأعمال الشريف حسن بن زيد، إلى محكمة أمن الدولة.

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وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

يذكر أن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد من أبرز الشخصيات التي قالت السلطات الأردنية إنها متورطة في قضية "مؤامرة" لزعزة استقرار الأردن.

المصدر: "بترا"

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