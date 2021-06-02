مصر..شركة تصنيع اللقاحات تحدد موعد بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في البلاد

أعلنت رئيسة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، هبة والي، موعد بداية تصنيع لقاح كورونا بمصر، مؤكدة "بداية تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا ستكون منتصف الشهر الجاري".

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وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج "من مصر"، كشفت هبة والي أن "الشركة وصل لها 1400 لتر من المادة الخام للقاح، التي تكفي لصناعة 2.2 مليون جرعة"، موضحة أن "عملية التصنيع تخضع لإجراءات تحليل للتأكد من الفاعلية، وأنه بعد الانتهاء يبدأ دور هيئة الدواء المصرية لتقييم اللقاح لإعطاء رخصة لتداوله في السوق المصرية"، متوقعة أن يستغرق ذلك فترة من 8 لـ16 أسبوعا.

هذا وأشارت رئيسة الشركة إلى أنه "بحلول شهر أغسطس ستكون الشركة انتهت من تصنيع اللقاح وخضوعه للتحليل والتقييم، وبدء نزوله للسوق المصرية"، مشددة على أن "صناعة اللقاحات حيوية وتستخدم تقنيات عالية وأحدث الوسائل التي تستخدمها في التصنيع، وأن الشركة تسابق الزمن لإنجاز تصنيع اللقاحات".

كما كشفت هبة والي وجود مجموعة من الخبراء الصينيين في صناعة اللقاحات والرقابة وجودة الإنتاج لمتابعة إنتاج اللقاحات.

وأوضحت أن "التحدي العالمي الذي يقابل دول العالم هو محدودية عدد الجرعات التي تم تصنيعها، نظرا لكون الجرعات الأولى تكون للدول المصنعة".

وكانت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، قد أعلنت السبت 22 مايو الماضي، أن الانتهاء من تصنيع أول مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا داخل مصر سينتهي خلال 6 أو 7 أسابيع.

المصدر: "الوطن"