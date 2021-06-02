موسكو: سنتحرى الإعلان السوداني عن مراجعة الاتفاقية مع روسيا بشأن مركز إمداد عسكري

أعلنت موسكو أنها تحلل إعلان قائد الجيش السوداني بأن الخرطوم تعيد النظر في الاتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز إمداد ودعم مادي للبحرية الروسية في أراضي السودان.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء أن موسكو اطلعت على التصريح الذي جاء مؤخرا على لسان رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مضيفا: "لا نزال على تواصل مستمر مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية، وسنتحرى هذه المسألة".

بدوره، ذكر نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو على دراية بتصريح قائد الجيش السوداني: "نعم، ندرس هذا القرار".

وكان رئيس أركان الجيش السوداني قد صرح مؤخرا في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق" السودانية، أن حكومة الخرطوم تحتفظ بـ"حرية المناورة" إزاء الاتفاقية المبرمة مع روسيا، وأوضح أن هناك "إعادة نظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان"، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تطرح على المجلس التشريعي لإقرارها النهائي، "لا في العهد الذي وقعت فيه، ولا حتى الآن، لأنه لا يوجد هناك مجلس تشريعي في السودان"

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"