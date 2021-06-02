مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

كشف عبد الله المسند، أستاذ المناخ السعودي، إن مكة المكرمة (عرفات) سجلت حرارة 48.2 درجة مئوية، كثاني أعلى مدينة بالعالم في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في "تويتر": "درجة الحرارة في يونيو في الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 41 و42 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى أقل من 39 درجة مئوية، أو تتجاوز 44".

وأضاف: "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) قريبا من 29 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى 26 درجة مئوية، أو تتجاوز 32 درجة مئوية".

على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية



وتأتي #مكة (#عرفات) كثاني مدينة في العالم. pic.twitter.com/qWgPm7Oz8X — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 2, 2021

قائمة درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في #السعودية

والشمال (#القريات و #طريف) أبرد من المرتفعات الجنوبية اللغربية



وقائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس

الغربية (48.2م) أشد حراً من #الشرقيةpic.twitter.com/6f5mAL6Crb — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 2, 2021

درجة الحرارة في #يونيو في #الرياض



عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41-42م درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 39م، أو تتجاوز 44م.



في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) قريباً من 29م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 32م ..والله أعلم. pic.twitter.com/28h6WlVi1Q — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 2, 2021

المصدر: "تويتر"