متحدث: زعيم "البوليساريو" غادر المستشفى الإسباني وسيعود سالما إلى الجزائر

قال جليل محمد المتحدث باسم جبهة البوليساريو، مساء الثلاثاء، إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي الذي تلقى العلاج في إسبانيا منذ أكثر من شهر غادر المستشفى وسيعود إلى الجزائر "سالما معافى".

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وذكرت صحيفة "إل باييس" أن غالي غادر إسبانيا بالفعل في رحلة من مطار بامبلونا.

ويتزعم غالي "جبهة البوليساريو" وما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من جانب واحد، ومقرها مخيمات اللاجئين في غرب الجزائر.

وأثار دخول غالي إسبانيا غضبا لدى المغرب وتسبب في أزمة سياسية بين البلدين اللذين يتعاونان في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة إلى أوروبا.

المصدر: "رويترز"