 
مباشر

متحدث: زعيم "البوليساريو" غادر المستشفى الإسباني وسيعود سالما إلى الجزائر

أخبار العالم العربي

متحدث: زعيم
Reuters /FW1F/Bernadette Baum
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qj2w

قال جليل محمد المتحدث باسم جبهة البوليساريو، مساء الثلاثاء، إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي الذي تلقى العلاج في إسبانيا منذ أكثر من شهر غادر المستشفى وسيعود إلى الجزائر "سالما معافى".

إقرأ المزيد
صحيفة: زعيم
صحيفة: زعيم "جبهة البوليساريو" يعتزم مغادرة إسبانيا

وذكرت صحيفة "إل باييس" أن غالي غادر إسبانيا بالفعل في رحلة من مطار بامبلونا.

ويتزعم غالي "جبهة البوليساريو" وما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من جانب واحد، ومقرها مخيمات اللاجئين في غرب الجزائر.

وأثار دخول غالي إسبانيا غضبا لدى المغرب وتسبب في أزمة سياسية بين البلدين اللذين يتعاونان في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة إلى أوروبا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا