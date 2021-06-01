محققون فرنسيون يستمعون لكارلوس غصن لليوم الثاني

استمع قضاة فرنسيون لليوم الثاني على التوالي لأقوال الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن، في بيروت، حيث يقيم منذ فراره من اليابان قبل أكثر من عام.

وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس" إن المحققين استجوبوا غصن، بشأن الاتهامات التي ساقتها ضده النيابة العامة الفرنسية حول "عمليات رشوة وصفقات مالية عبر عقود" بملايين اليوروهات وقعها مع شركة "ار ان في بي" الفرع الهولندي لتحالف "رينو ونيسان".

وبحسب المصدر، قدم غصن "أجوبة مفصلة" على الأسئلة التي وجهها المحققون، وقدم ما لديه من "مستندات لدحض الاتهامات".

هذا وسيمثل غصن صباح يوم غد الأربعاء أمام فريق قضائي فرنسي ثان وصل الى بيروت اليوم الثلاثاء لاستجوابه في تهمة تحقيق مكاسب مالية شخصية، من اتفاق أبرم بين "رينو" والمؤسسة التي تدير قصر "فرساي" بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

المصدر: "أ ف ب"