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صحيفة: زعيم "جبهة البوليساريو" يعتزم مغادرة إسبانيا

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صحيفة: زعيم
Reuters Ramzi Boudina
زعيم "جبهة البوليساريو"، إبراهيم غالي.
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ذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم "جبهة البوليساريو"، إبراهيم غالي، الذي يعالج في مستشفى إسباني منذ أكثر من شهر، يعتزم مغادرة إسبانيا قريبا.

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وقالت الصحيفة، في تقرير استند إلى مصادر حكومية، إنه من المتوقع أن يغادر زعيم "البوليساريو" خلال الساعات المقبلة.

ويتزعم غالي "جبهة البوليساريو" وما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من جانب واحد، ومقرها مخيمات اللاجئين في غرب الجزائر.

وأثار دخول غالي إسبانيا غضبا لدى المغرب وتسبب في أزمة سياسية بين البلدين اللذين يتعاونان في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة إلى أوروبا.

ويخضع غالي في إسبانيا لعملية محاكمة بحقه في إطار قضية تشمل التعذيب والإبادة الجماعية، وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه، بينما رفضت السلطات القضائية الثلاثاء طلب الادعاء لاحتجازه.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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