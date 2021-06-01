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الكاظمي عن سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء: هناك من حاول جرنا إلى المجهول

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الكاظمي عن سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء: هناك من حاول جرنا إلى المجهول
Reuters
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول جر البلاد إلى المجهول، فيما أشار إلى أنه تعامل مع ذلك بـ"حكمة".

وقال في بيان صحفي: "مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، واستطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى".

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وأضاف، أن" الأسبوع الماضي شهد أحداثا تعاملنا معها بحكمة، وكان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".

المصدر: RT

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