مسؤول مصري يكشف أسباب الإصابة بالفطر الأسود

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عدم وجود علاقة بين كورونا والفطر الأسود، موضحا أن الفطر الأسود يصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي وأنه لا يسبب العدوى.

وقال الدكتور حسام حسني، إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم من المصابين بأمراض نقص المناعة ومرضى السكري ومرضى الأورام والكلى الذين يعانون من حموضة الدم، وكذلك المرضى الذين يخضعون للعلاج بأدوية مثبطات المناعة بجرعات عالية مثل الكورتيزون أو العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة ودون إشراف طبي.

ونوه إلى أن الفطر الأسود هو مرض ليس بجديد، وظهر في عدد محدود جدا من الحالات خلال العقود القديمة وكانت معظم الإصابات للحالات المتأخرة من مرضى السرطان والأورام، مشيرا إلى أن أهم طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود تتمثل في الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة التي يتم حفظها بطرق صحيحة وعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون داعي أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبي.

المصدر: "الأهرام"