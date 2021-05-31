شكري والصفدي يبحثان تحركات مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تطرق إلى جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين تناولا أيضا "الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة، وتوافق الوزيران على استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين".

وذكر حافظ أن الاتصال الهاتفي تناول "أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبحسب المتحدث باسم الوزارة فقد أكد شكري والصفدي خلال الاتصال بينهما على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين القاهرة وعمان، "وهو ما يتسق مع التوجيهات المباشرة من القيادتين المصرية والأردنية في هذا الصدد، خاصة على ضوء التحديات الإقليمية التي يواجهها البلدان". وأشار حافظ إلى أن الحديث امتد ليشمل "أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي عكس توافقا كبيرا في الرؤى بين البلدين".

ناصر حاتم

المصدر: RT