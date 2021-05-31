هنية يرحب برئيس المخابرات المصرية ويشيد بدور القاهرة في دعم قطاع غزة

رحب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، عبر اتصال هاتفي، برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان لحركة "حماس" أن هنية "عبر عن الشكر والتقدير لهذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام المصري بالشأن الفلسطيني وبالتطورات التي جرت في قطاع غزة والقدس".

وأشاد هنية خلال الاتصال بـ"الدور المصري في التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن، والجهود التي تبذلها مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والمساعدات التي قدمتها للقطاع مؤخرا".

وشدد هنية على "العلاقة الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بمصر، واستمرار العمل المشترك والتفاهم حول المواقف والقضايا المختلفة".

المصدر: RT