مصر.. وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن الفطر الأسود

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، حسام حسني، إن مصر بها حالات مشتبه في إصابتها بالفطر الأسود، نافيا وجود خطورة من الفطر الأسود داخل مصر.

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وبرر حسني تصريحاته بعدم القلق من الفطر الأسود بأنه لا يصيب سوى مرضى نقص المناعة من الدرجة الشديدة.

وأكد حسني، خلال تصريحات لنشرة أخبار "الثالثة"، المذاعة عبر فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الأدوية الخاصة بعلاج الفطر الأسود متوفرة، إضافة إلى توافر أحدث بروتوكولات علاج المرض على مستوى العالم.

وأوضح أن "خطط علاج الفطر الأسود معروفة منذ قديم الأزل، والأدوية كلها مهما بلغت تكلفتها متوافرة داخل وزارة الصحة المصرية".

واستعرضت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المحدثة، ومعلومات هامة عن الفطر الأسود.

المصدر: وسائل إعلام مصرية