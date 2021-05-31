الجيش المصري يعلن تفاصيل مشاركته في مناورات عسكرية مع عدة دول عربية

أعلن الجيش المصري تفاصيل مشاركته في فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express - 2021) بتونس بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية.

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وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن التدريبات انتهت بعدما استمرت لعدة أيام

بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط بمشاركة 13 دولة هي ( مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا).

وقد شهدت المراحل الأولى للتدريبات تنظيم عدد من المحاضرات النظرية حول الموضوعات والأنشطة المخطط لتنفيذها خلال المرحلة الرئيسية للتدريب، لتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة التي تؤثر على السلامة البحرية، ومجابهة التهديدات غير النمطية.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار وقيام عناصر الوحدات الخاصة بتنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الإعتراض البحرى، وحق الزيارة والتفتيش لسفينة مشبوهة والسيطرة عليها، كذلك التدريب على سبل تعزيز إجراءات الأمن البحرى بمناطق عمليات البحر المتوسط.

وتم ذلك من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات وتوحيد مفاهيم أعمال القوات المشتركة، وظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التدريب.

تأتى هذه التدريبات استمرارا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري والتعرف على كل ماهو جديد فى أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات، وإرساء قواعد الأمن البحري في المنطقة.

المصدر: RT