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الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق "المشتل" لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بغزة (صور)

أخبار العالم العربي

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق
رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في غزة يحيى السنوار ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل
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وصل الوفد الأمني المصري، برئاسة عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، اليوم الاثنين، إلى فندق "المشتل" للقاء مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى بغزة.

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ويزور عباس كامل وبرفقته وفد مصري رفيع المستوى قطاع غزة، للتشاور حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث استعد لاستقباله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، ووفد من الحركة.

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق
الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق
الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق
الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق
الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق
الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق

الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل يصل لفندق

وكان العشرات من المواطنين وأفراد الجالية المصرية بغزة، قد تجمعوا أمام حاجز بيت حانون، بانتظار وصول رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، للقطاع.

المصدر: RT

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