الاعتداء على مسؤول مصري أمام منزله ونقله إلى المستشفى

تعرض رئيس حي عين شمس في مصر، اللواء ماهر هاشم، لاعتداء من قبل 5 أشخاص، أمام منزله بمدينة نصر.

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وقالت مصادر أمنية إن المهاجمين اعتدوا على رئيس حي عين شمس أثناء ذهابه إلى عمله باستخدام الشوم والعصا، ما نتج عنه إصابته بكدمات وإصابات متفرقة.

وأضافت المصادر أنه على الفور تم نقل رئيس الحي لإحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأشارت إلى أن حالة رئيس حي عين شمس، مستقرة الآن بدرجة كبيرة، وذلك عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وحرر رئيس حي عين شمس محضرًا بالواقعة حمل رقم 20455 جنح أول مدينة نصر، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن المتهمين.

وأتهم اللواء ماهر هاشم مقاولي البناء المخالف بالاعتداء عليه أمام منزله، وذلك أثناء التحقيق معه في نيابة مدينة نصر.

وأضاف رئيس حي عين شمس، أنه تلقى العديد من التهديدات بالاعتداء عليه، وذلك أثناء حملات الإزالة التي كان يقودها لإزالة المباني المخالفة بالحي.

المصدر: أخبار اليوم + مصراوي