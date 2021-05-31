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وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)

أخبار العالم العربي

وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
انتشار أجهزة الداخلية لتأمين زيارة وزير المخابرات المصري إلى غزة
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تجمع العشرات من المواطنين وأفراد الجالية المصرية بغزة، أمام حاجز بيت حانون، بانتظار وصول رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، للقطاع.

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ويأتي ذلك إثر زيارة عباس كامل وبرفقته وفد رفيع المستوى إلى القطاع، إذ يزور  رئيس المخابرات المصرية فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ناقش مع عباس كامل في رام الله، أمس الأحد، آخر تطورات القضية الفلسطينية والتهدئة الهشة مع إسرائيل.

وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)

هذا وأشار التلفزيون المصري إلى أن عباس كامل توجه لقطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية هناك، مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وانتشرت أجهزة وزارة الداخلية الفلسطينية  لتأمين زيارة رئيس المخابرات المصرية.

وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)

وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)
وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)

وسط انتشار أمني كثيف.. استعدادات في غزة لاستقبال رئيس جهاز المخابرات المصرية (صور)

وفي سياق منفصل، بدأ تجمع موظفي الأونروا بالقرب من المقر الرئيسي بغزة، تمهيدا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

المصدر: RT

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