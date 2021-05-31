الحوثيون يعلنون قصف قاعدة "الملك خالد" الجوية ويؤكدون إصابة الهدف بشكل دقيق

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة "الملك خالد" الجوية العسكرية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بطائرة مسيرة.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر": "نفذ سلاح الجو المسير بفضل الله عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح يومنا هذا الاثنين، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

نفذ سلاح الجو المسير بفضل الله عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح يومنا هذا الإثنين وكانت الإصابة دقيقة

هذا الإستهداف يأتي في اطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 31, 2021

المصدر: RT