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الحوثيون يعلنون قصف قاعدة "الملك خالد" الجوية ويؤكدون إصابة الهدف بشكل دقيق

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة
Reuters KHALED ABDULLAH
أنصار الحوثي
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة "الملك خالد" الجوية العسكرية في خميس مشيط بجنوب السعودية، بطائرة مسيرة.

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 وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر": "نفذ سلاح الجو المسير بفضل الله عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح يومنا هذا الاثنين، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

المصدر: RT

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