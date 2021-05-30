الحكومة المصرية: نستهدف تطعيم 50% من الشعب بنهاية 2021
أعلنت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى تطعيم 50 بالمئة من الشعب المصري حتى نهاية العام 2021 الحالي.
وفي تصريح لقناة "النهار" المصرية، قال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن "إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاحات كورونا يشهد تحسنا إيجابيا، مما يعكس مزيدا من الثقة بين المواطن ووزارة الصحة، وبدأ يرى أنها آمنة".
ولفت إلى أنه "خلال يونيو ستتوفر 7 ملايين جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا، 4 ملايين جرعة من الخارج عن طريق منظمة كوفاكس، و3 ملايين جرعة يتم تصنيعهم محليا في مصر".
وأكد أن "الحكومة تستهدف تطعيم 50 بالمئة من المصريين بنهاية هذا العام".
وأوضح أن مصر سيتوفر فيها 5 أنواع من اللقاحات، وهي "سبوتنيك V" الروسي، واللقاحين الصينيين، و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة للتصنيع المحلي.
المصدر: RT