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الحكومة المصرية: نستهدف تطعيم 50% من الشعب بنهاية 2021

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الحكومة المصرية: نستهدف تطعيم 50% من الشعب بنهاية 2021
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى تطعيم 50 بالمئة من الشعب المصري حتى نهاية العام 2021 الحالي.

وفي تصريح لقناة "النهار" المصرية، قال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن "إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاحات كورونا يشهد تحسنا إيجابيا، مما يعكس مزيدا من الثقة بين المواطن ووزارة الصحة، وبدأ يرى أنها آمنة".

ولفت إلى أنه "خلال يونيو ستتوفر 7 ملايين جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا، 4 ملايين جرعة من الخارج عن طريق منظمة كوفاكس، و3 ملايين جرعة يتم تصنيعهم محليا في مصر".

وأكد أن "الحكومة تستهدف تطعيم 50 بالمئة من المصريين بنهاية هذا العام".

وأوضح أن مصر سيتوفر فيها 5 أنواع من اللقاحات، وهي "سبوتنيك V" الروسي، واللقاحين الصينيين، و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة للتصنيع المحلي.




المصدر: RT

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