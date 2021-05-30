الحكومة المصرية: نستهدف تطعيم 50% من الشعب بنهاية 2021

أعلنت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى تطعيم 50 بالمئة من الشعب المصري حتى نهاية العام 2021 الحالي.

وفي تصريح لقناة "النهار" المصرية، قال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن "إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاحات كورونا يشهد تحسنا إيجابيا، مما يعكس مزيدا من الثقة بين المواطن ووزارة الصحة، وبدأ يرى أنها آمنة".

ولفت إلى أنه "خلال يونيو ستتوفر 7 ملايين جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا، 4 ملايين جرعة من الخارج عن طريق منظمة كوفاكس، و3 ملايين جرعة يتم تصنيعهم محليا في مصر".

وأكد أن "الحكومة تستهدف تطعيم 50 بالمئة من المصريين بنهاية هذا العام".

وأوضح أن مصر سيتوفر فيها 5 أنواع من اللقاحات، وهي "سبوتنيك V" الروسي، واللقاحين الصينيين، و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة للتصنيع المحلي.









المصدر: RT