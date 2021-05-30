"حماس" تعلق على الانتهاء المتوقع لحكم نتنياهو في إسرائيل

اعتبرت حركة "حماس" أن اقتراب منافسي رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من إنهاء حكمه لن يغير حتى في حال نجاحهم طبيعة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والسعي "لدحر الاحتلال".

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وقال الناطق الإعلامي باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هوية أية حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيانا احتلاليا يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

والأحد أعلن زعيم حزب "يمينا" اليميني، نافتالي بينيت، دعمه للمعارض، لائير لابيد، في جهود تشكيل "حكومة تغيير" قد تنهي عصر حكم نتنياهو المستمر منذ 12 عاما في إسرائيل والذي يعتبر الأطول في تاريخها.

ويتزعم لابيد حزب "يش أتيد" ("هناك مستقبل") الوسطي الذي احتل المركز الثاني في انتخابات مارس الماضي بعد حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسها "حماس"، إلى وقف لإطلاق النار وضع حدا لتصعيد عسكري بين الطرفين يعد الأخطر منذ العام 2014.

المصدر: RT + وكالات