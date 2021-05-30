تبون والدبيبة يبحثان التعاون الثنائي والتنسيق الأمني

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور الجزائر برفقة وفد وزاري هام.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن المحادثات بين الجانبين تطرقت لـ"سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة، وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها".

وأضاف البيان أن "الزيارة شكلت فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية، واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية".

المصدر: RT