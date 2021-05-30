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مصر.. خروج عربة قطار عن القضبان في بني سويف دون وقوع إصابات (فيديو)

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مصر.. خروج عربة قطار عن القضبان في بني سويف دون وقوع إصابات (فيديو)
قطار في مصر (صورة من الأرشيف)
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خرجت عربة تابعة لقطار أسوان القاهرة عن القضبان، اليوم الأحد، ما تسبب في توقف حركة قطارات الصعيد بمحافظة بني سويف.

ووقع الحادث قرب محطة سكة حديد مركز ببا بجنوب محافظة بني سويف، ما أسفر عن تعطل حركة القطارات في جنوب مصر. وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الى موقع الحادث.

وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مضيفا أنه يجري نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة.

فيما أكد مسؤول آخر أن المختصين يعملون على فصل العربة المتعطلة عن القطار وأن الحركة القطارات ستعود خلال ساعات.

المصدر: "الأهرام"

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