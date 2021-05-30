مصر.. خروج عربة قطار عن القضبان في بني سويف دون وقوع إصابات (فيديو)

خرجت عربة تابعة لقطار أسوان القاهرة عن القضبان، اليوم الأحد، ما تسبب في توقف حركة قطارات الصعيد بمحافظة بني سويف.

ووقع الحادث قرب محطة سكة حديد مركز ببا بجنوب محافظة بني سويف، ما أسفر عن تعطل حركة القطارات في جنوب مصر. وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الى موقع الحادث.

وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مضيفا أنه يجري نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة.

خروج قطار عن القضبان فى محافظة بنى سويف ولا انباء عن إصابات حتى الآن pic.twitter.com/JCHiG63pum — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) May 30, 2021

خروج قطار في بني سويف بـ مصر عن القضبان pic.twitter.com/Lz2jlfNQPk — Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon2) May 30, 2021

فيما أكد مسؤول آخر أن المختصين يعملون على فصل العربة المتعطلة عن القطار وأن الحركة القطارات ستعود خلال ساعات.

المصدر: "الأهرام"