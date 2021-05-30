دولة أوروربية تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق

أعلنت نقابة المحامين في سوريا أنها وقعت عقدا مع القائم بأعمال السفارة القبرصية في سوريا، سيفاك أفيديسيان، لاستئجار عقار جديد للسفارة في دمشق.

وقالت النقابة إن عقد الإيجار وقعته مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في سوريا يمثلها نقيب المحامين، الفراس فارس، وسفارة جمهورية قبرص يمثلها، سيفاك أفيديسيان، القائم بالأعمال الأصيل لجمهورية قبرص.

وأوضحت السفارة أن مؤسسة الخزانة ستؤجر عقارها رقم ٣١٦١ الكائن في منطقة أبو رمانة للسفارة القبرصية "ببدل إيجار ممتاز، يعادل أضعاف بدلات الإيجار السابقة" وأشارت إلى أن ذلك "سينعكس على تحسين وإنعاش موارد صندوق الخزانة"

وقالت النقابة إن "دول الاتحاد الأوروبي بدأت تدريجيا بالعودة إلى سوريا، والبداية من قبرص".

وكانت المعلومات عن إعادة افتتاح السفارة القبرصية تداولت في البلاد قبل نحو عام.

وأغلقت دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها في سوريا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة فيها منذ 2011، باستثناء جمهورية تشيكيا.

المصدر: RT