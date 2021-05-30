"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها من الهند حتى 30 يونيو

قررت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، تمديد تعليق رحلات المسافرين من الهند حتى 30 يونيو المقبل.

وذكرت "طيران الإمارات"، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "علاوة على ذلك، لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوما للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات".

وقالت إن مواطني الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد‑19"، معفيون من هذه القيود.

وأشارت الناقلة إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال "طيران الإمارات" للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت "طيران الإمارات"، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

المصدر: "البيان"