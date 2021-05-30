هيئة قناة السويس: المفاوضات حول "إيفر غيفن" قد تشهد تطورات خلال الأيام المقبلة

أعلن مستشار رئيس هيئة قناة السويس، خالد أبو بكر، أن المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة في مارس الماضي قد تشهد تطورات في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأكد أبو بكر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، على أن إجراءات التقاضي مستمرة.

وقال: "قد نشهد تطورات فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وتابع: "تلقينا بوادر حسن نية وتقدير للدور المصري خلال المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة"، مضيفا: "وضعنا مبلغ التعويض المطلوب في البداية بشكل تقديري وخفضناه بمجرد إبلاغنا بقيمة البضائع على السفينة".

وقال مستشار رئيس الهيئة: "سنحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة"، مضيفا أن إجراءات التقاضي سوف تستمر.

وأوضح أن القضاء المصري وحده هو المختص بالقضية التي جرت وقائعها داخل أراضي مصر.

من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بهيئة قناة السويس، سيد شعيشع، أنه "لا يوجد في تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة إيفر غيفن ما يدين هيئة القناة إطلاقا".

المصدر: RT