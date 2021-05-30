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الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه نداء عاجلا للحكومة والرئاسة بخصوص سفينة إسرائيلية ستدخل البلاد

أخبار العالم العربي

الاتحاد العام التونسي للشغل يوجه نداء عاجلا للحكومة والرئاسة بخصوص سفينة إسرائيلية ستدخل البلاد
Reuters
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طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، الحكومة ورئاسة الجمهورية والنيابة العامة بضرورة إيقاف سفينة تجارية إسرائيلية ستدخل الليلة تونس، وحجزها والتحقيق مع من يكون وراءها.

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وأوضح الاتحاد في بيان نشرته قناة "نسمة" التونسية أن تلك السفينة التجارية، ترفع العلم المالطي، وقادمة من ميناء أشدود الإسرائيلي.

وقال الاتحاد إن الباخرة "إيكاترينا" دخلت إلى ميناء رادس التجاري قادمة من إسرائيل، في مرتين سابقتين، يومي 31 مارس و22 مايو.

 المصدر: "نسمة"

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