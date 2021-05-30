 
مباشر

السيسي يوجه رسالة لمحمود عباس ويؤكد دعم القاهرة الكامل للشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

السيسي يوجه رسالة لمحمود عباس ويؤكد دعم القاهرة الكامل للشعب الفلسطيني
Reuters COSTAS BALTAS
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qigw

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أكد فيها دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد
وزير خارجية إسرائيل لدى وصوله إلى القاهرة: تحرير أسرانا من قبضة
وزير خارجية إسرائيل لدى وصوله إلى القاهرة: تحرير أسرانا من قبضة "حماس" فوق كل الاعتبارات

هذا ووجه السيسى بـ"استمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس"، إذ أنه أوفد اللواء عباس كامل، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية".

وبالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، أرسل الرئيس السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضي الفلسطينية، لبحث "تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة"، موجها هذا الوفد لـ"دفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني"، ومشددا على "أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين".

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا