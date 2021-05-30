شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال "عرض الكرامة" في بنغازي

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-21" خلال عرض عسكري أقامته قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في مدينة بنغازي، أمس السبت.

ويظهر فيديو جرى تداوله في "تويتر" رد فعل الجمهور خلال العرض على حادث تحطم المقاتلة التي سقطت على مقربة من قاعدة بنينا العسكرية في بنغازي، التي أقيم فيها العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإطلاق عملية "الكرامة".

■#حصري



لحظة تحطم مقاتلة ميغ 21 التابعة للجيش العربي الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي... واستشهاد كابتن الطائرة الطيار الليبي جمال بن عامر ..

الكل كان يظن ان حركة الطائرة الالتفافية هو جزء من العرض..ولكن الحقيقة ان الطائرة طراء عليها عطل فني وفقد الطيارة السيطرة عليها وكانت pic.twitter.com/trOCeP0Yme — Hamid Lamami lammami (@HLammami) May 29, 2021

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر أن الحادث أودى بحياة قائد المقاتلة المنكوبة، وهو العميد طيار جمال بن عامر.

المصدر: RT