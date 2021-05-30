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شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال "عرض الكرامة" في بنغازي

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-21" خلال عرض عسكري أقامته قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في مدينة بنغازي، أمس السبت.

ويظهر فيديو جرى تداوله في "تويتر" رد فعل الجمهور خلال العرض على حادث تحطم المقاتلة التي سقطت على مقربة من قاعدة بنينا العسكرية في بنغازي، التي أقيم فيها العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإطلاق عملية "الكرامة".

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر أن الحادث أودى بحياة قائد المقاتلة المنكوبة، وهو العميد طيار جمال بن عامر.

المصدر: RT

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