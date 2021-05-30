رفع علم الإمارات لأول مرة أمام مبنى السفارة في تل أبيب (صورة)

رُفع اليوم الأحد، العلم الإماراتي أمام مبنى السفارة الإماراتية لدى تل أبيب، وفق ما نشر الصحفي العبري، باراك رافيف، في "تويتر".

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ونشر باراك رافيف صورة للعلم الإماراتي أمام السفارة، وقال في "تويتر": رفع علم الإمارات (في رأيي لأول مرة) في السفارة الجديدة في المبنى بتل أبيب".

דגל איחוד האמירויות מונף (לדעתי לראשונה) בשגרירות החדשה בבניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב pic.twitter.com/9wnEJAVmNC — Barak Ravid (@BarakRavid) May 30, 2021

جدير بالذكر أنه في 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إسرائيلية وإماراتية.

المصدر: RT