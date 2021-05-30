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رفع علم الإمارات لأول مرة أمام مبنى السفارة في تل أبيب (صورة)

أخبار العالم العربي

رفع علم الإمارات لأول مرة أمام مبنى السفارة في تل أبيب (صورة)
Reuters CHRISTOPHER PIKE
عارضتا أزياء تحملان العلم الإماراتي والعلم الإسرائيلي
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رُفع اليوم الأحد، العلم الإماراتي أمام مبنى السفارة الإماراتية لدى تل أبيب، وفق ما نشر الصحفي العبري، باراك رافيف، في "تويتر".

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ونشر باراك رافيف صورة للعلم الإماراتي أمام السفارة، وقال في "تويتر": رفع علم الإمارات (في رأيي لأول مرة) في السفارة الجديدة في المبنى بتل أبيب".

جدير بالذكر أنه في 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إسرائيلية وإماراتية.

المصدر: RT

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