مظاهرة حاشدة في واشنطن تنديدا بـ"الجرائم الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني

انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مظاهرة حاشدة دعت إليها المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة تنديدا بـ"الجرائم الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن المظاهرة انطلقت من أمام نصب لينكولن التذكاري وصولا إلى الساحة المطلة على البيت الأبيض.

وأشارت الوكالة إلى أن "المؤسسات دعت أبناء الجاليات للمشاركة بقوة في المظاهرة، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني للرأي العام الأميركي وصناع القرار في البيت، الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب، بضرورة لجم سلطات الاحتلال العنصرية والعدوان المتواصل ضد شعبنا".

وأضافت أن "المشاركين رفعوا العلم الفلسطيني في المسيرة، بصورة تظهر لحمة الشعب في الداخل والشتات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، مطالبين الإدارة الأميركية بوقف دعم حكومة الاحتلال لقتل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وغزة، وضرورة إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر".

المصدر: "وفا"