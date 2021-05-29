الإمارات تجيز استخدام دواء مبتكر ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن السماح بالاستخدام الطارئ لدواء جديد مضاد لكورونا أنتجته شركة "GSK" العالمية، لتغدو الإمارات بذلك الأولى عالميا في استخدام هذا الدواء.

ويأتي اعتماد الدولة العربية لدواء "Sotrovimab- VIR-7831" بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له.

ورخصت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ للدواء الذي يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، والذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض "كوفيد-19" الحادة والدخول إلى المستشفى جراء تداعيات المرض.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن هذا الدواء سيسهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" بنسبة تصل إلى 85 بالمائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

المصدر: "وام"