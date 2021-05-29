أبرار عميش ناشطة عربية تتعرض لحملة شرسة في أمريكا لدعمها القضية الفلسطينية ( فيديو)

قالت عضو مجلس إدارة المدارس العامة في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكية، إبرار عميش، إنها تعرضت لحملة شرسة بسبب دعمها للقضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وأضافت في مقابلة مع برنامج نيوزميكر على شاشة RT أنه بخصوص"السياسة الأمريكية تجاه العرب " نحن في صراع.. الواقع في أمريكا يختلف عن شعارات المجتمع المتجانس التي ترفعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.. القوانين والقرارات التي أحيانا تأتي من البيت الأبيض لا تحتمل وجهة نظر تدفع إلى الأمام أمور متعلقة بحقوق الإنسان".

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشارت أبرار، وهي عربية من أصل ليبي، إلى أنها تعرضت لردود فعل شرسة بعد نشرها تغريدة عبر تويتر قالت فيها: "قلبي يعتصر ألما .. نحتفل بالعيد ودولة إسرائيل تقتل الفلسطينيين.. وأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي خطأ".

وأوضحت أن لوبيات إسرائيلية قامت بنشر مقالات وهددوها شخصيا وأيضا بمنصبها فقط بسبب اختلاف الرأي حول موضوع له علاقة بحقوق الإنسان.

وقالت أنه تم إلغاء تكريم كان مقررا لها بسبب نشاطها الاجتماعي بسبب تغريدتها حول الظلم في فلسطين وأن اللوبيات الإسرائيلية أثارت حملة كاملة ضدها.

وأشارت أيضا إلى حادثة في إحدى المدارس حيث لم يتمكن الطلبة من الحديث داخل مدرستهم حول ما يجري في فلسطين.

المصدر: RT