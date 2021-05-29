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السعودية.. القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن
Reuters
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أعلنت القوات الأمنية في مدينة القصيم السعودية، السبت، القبض على مواطنين اثنين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني إنه قبض على "المتهمين وهما في العقد الثاني من العمر، لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي".

وبين المقدم السحيباني أنه جرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: "واس"

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