السعودية.. القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qid3
أعلنت القوات الأمنية في مدينة القصيم السعودية، السبت، القبض على مواطنين اثنين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني إنه قبض على "المتهمين وهما في العقد الثاني من العمر، لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي".
وبين المقدم السحيباني أنه جرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.
🚨شرطة منطقة القصيم— سامي الشيباني (@samy5400) May 29, 2021
تقبض على مواطنين اثنين رفضا الوقوف لرجال الأمن وقاما بتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل. pic.twitter.com/hYgIDEH0t4
المصدر: "واس"