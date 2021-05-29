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محكمة مصرية ترجئ جلستها في قضية السفينة "إيفر غيفن"

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محكمة مصرية ترجئ جلستها في قضية السفينة
Reuters
سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس
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قررت محكمة مصرية السبت تأجيل البت في دعوى تعويض رفعتها هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي سدت الممر الملاحي للقناة لمدة ستة أيام في مارس.

وجنحت "إيفر غيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر بـ 916 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة تعويضا عن الأضرار الناجمة عن جنوح الناقلة.

لكن الهيئة قالت قبل أيام إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط، مضيفة أن من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقا في هيئة خطابات ضمان.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إن "شوي كيسن" عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار.

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فيما قال محام الشركة المالكة للسفينة إن الطرفين طلبا من المحكمة تأجيل جلسة السبت لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض.

وأضاف المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه: "طلب الطرفان التأجيل ولم نحدد بعد مبلغ التعويض، وسيحدد بعد إجراء عدة جلسات تفاوض مع قناة السويس".

وذكرت قناة السويس على صفحتها بموقع فيسبوك أن المحكمة أرجأت الجلسة إلى 20 يونيو.

المصدر: "رويترز"

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