وسائل إعلام حوثية: "اليونيسف" اعتذرت عن تصدير خرائط مدرسية توجد فيها إسرائيل إلى اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية موالية لجماعة "أنصار الله" الحوثية بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اعتذرت رسميا عن تصديرها خرائط مدرسية توجد فيها "دولة إسرائيل" إلى اليمن.

وذكر موقع "26 سبتمبر نت" الموالي لجماعة الحوثيين اليوم السبت أن المنظمة الأممية بعثت برسالة إلى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الذي أنشأته الجماعة، واعتذرت فيها عن تصدير كرات أرضية قابلة للنفخ مكتوب عليها كلمة "إسرائيل"، ضمن شحنة أدوات مدرسية وصلت إلى ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان بسبب "سهو مؤسف أثناء عملية الشراء".

وأكدت "اليونيسف"، حسب الموقع، أنه تم "إعادة تصدير هذه المجموعات من اليمن لأنها تدرك بأن هذه المواد غير مسموح بها في البلد".

وتابع الموقع أن المنظمة الأممية تعهدت أيضا بالتخلص من السترات والحقائب والقبعات التي احتجزتها الجمارك في منطقة الراهدة لكونها تحمل شعار وكالة المعونة البريطانية.

وجاء في الموقع: "عبرت منظمة "اليونيسف" عن اعتذارها لإدخال مساعدات غير مسموح بها في اليمن، مؤكدة اتخاذها كافة التدابير لعدم إدراج مثل تلك الإمدادات في أي شحنات مستقبلية".

وكان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن ضبط 786 حقيبة وأدوات مدرسية تحمل اسم إسرائيل في خريطة العالم بدلا من فلسطين.

المصدر: "26 سبتمبر نت" + RT