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في ظل التوتر في البلاد.. حفتر يحضر مباراة كرة قدم (صور)

أخبار العالم العربي

في ظل التوتر في البلاد.. حفتر يحضر مباراة كرة قدم (صور)
Reuters Costas Baltas
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في ظل التوتر في ليبيا، حضر القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر مباراة لكرة القدم أقيمت في ملعب شهداء بنينا قرب مدينة بنغازي.

ونشرت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" على صفحتها في "فيسبوك" صورا تظهر حفتر وهو يحضر "مباراة استعراضية جمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية".

وأوضحت القيادة العامة أن هذه المباراة أقيمت أمس الجمعة ضمن إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لـ"ثورة الكرامة".

المصدر: RT

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