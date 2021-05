مصر.. دفاع السفينة "إيفر غيفن" يتمسك بانتفاء مسؤولية مستأجريها عن حادث جنوحها بقناة السويس

تمسك دفاع وكيل الخط الملاحي "إيفر غرين - Ever green" بانتفاء مسؤولية مستأجري السفينة EVER GIVEN عن وقوع حادث جنوحها، لانتفاء مسؤوليتهم تماما عن الإدارة الملاحية للسفينة.

واستند الدفاع لما قررته البنود 6 و15 من مشارطة إيجار السفينة، وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "الهيئة وإذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزءا من ضمن أعمال الإدارة الملاحية التي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم، فضلا عن مسؤوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسؤولية مستأجري السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث".

وتنظر المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، يوم السبت، في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد أصدرت حكما الأحد الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الإبتدائية.

كما أصدرت المحكمة حكما في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4 مايو الماضي.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن، يتم استمرار الحجز التحفظي على السفينة.

المصدر: RT