فيديو.. تحليق مروحية "جنوني" خلال بروفة عرض قوات حفتر في بنغازي

تداول نشطاء في الإنترنت لقطات توثق تحليق مروحية تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر على ارتفاع منخفض فوق قوات برية، خلال بروفة العرض العسكري الذي يجري في بنغازي اليوم.

وتظهر هذه الفيديوهات التي قيل إنها سجلت أمس الجمعة، مروحية هجومية روسية الصنع من طراز "مي-24"، وهي تنفذ طلعة وصفها بعض المراقبين بـ"مجنونة"، بسرعة كبيرة على ارتفاع منخفض فوق رتل من الدبابات والآليات العسكرية.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى وجود ثلاث مروحيات من طراز "مي-24" بحوزة "الجيش الوطني".

ومن المقرر أن تنظم قوات حفتر في بنغازي اليوم عرضا عسكريا كبيرا بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق "ثورة الكرامة".

المصدر: Lenta.ru