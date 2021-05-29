العراق يسعى إلى إيجاد سوق نفطية في باكستان وإلغاء تأشيرة الدخول معها

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، سعي بلاده إلى إيجاد سوق نفطية في باكستان وإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي، في بغداد: "ناقشنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين البلدين، وتصدير النفط العراقي إلى السوق الباكستانية".

وأضاف: "كما ناقشنا كيفية تشجيع العلاقات الاجتماعية والسياحة الدينية، وتطرقنا إلى مسألة التعاون في رفع سمات الدخول بين البلدين".

وأشار حسين إلى مناقشة "كيفية إيصال العراقيين إلى باكستان وبالعكس عن طريق الخطوط الجوية العراقية والباكستانية".

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وتابع: "ناقشنا الأوضاع في أفغانستان، فالكثير من القادة الإرهابيين في العراق كانت لهم دورات تدريبية هناك (في أفغانستان) وتبنوا نفس العقيدة في بلدنا".

وأكد وزير الخارجية العراقي أن "محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها في العراق والبلدان الأخرى".

من جهته قال وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، إن بلاده "تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية".

وأضاف أن "العراق يحتضن حاليا 200 ألف زائر باكستاني، ونتطلع إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول من أجل السياحة الدينية".

المصدر: RT