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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

أخبار العالم العربي

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة
Reuters Ahmed Jadallah
العلم الإماراتي
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أعربت الإمارات عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لمحاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف اليوم.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد "تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

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وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عصر اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

المصدر: "البيان"

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