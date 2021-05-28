مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

أفادت مراسلة RT بأن شابا فلسطينيا قتل، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الضحية هو زكريا حمايل (28 عاما)، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة بيتا.

وأفادت الوكالة الفلسطينية "صفا" بأن مئات المواطنين نظموا بعد صلاة الجمعة مسيرة سلمية رافضة للاستيطان الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا، وتوجهوا نحو البؤرة الاستيطانية المقامة على الجبل.

وفي وقت سابق أغلقت الجرافات الإسرائيلية الطريق المؤدي إلى مكب النفايات قرب بلدة بيتا بالسواتر الترابية.

يذكر أن المستوطنين الإسرائيليين شرعوا قبل نحو شهر بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية